ウズベキスタンとの親善試合を前に、記者会見するオランダのクーマン監督＝7日、米ニューヨーク近郊（共同）【ニューヨーク共同】1次リーグF組初戦で日本と対戦するオランダが7日、ニューヨーク近郊で記者会見し、クーマン監督は8日（日本時間9日未明）のウズベキスタンとの親善試合へ向け「勝ちにいく。それが日本戦への最高の準備となる」と意気込んだ。三笘（ブライトン）や南野（モナコ）がけがでメンバーを外れたが、監督