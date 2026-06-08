人気レースクイーンの根岸しおり（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“公団カラー”のミニスカ・コス姿で、「SAKAEMOTORSPORTS」のスーパー耐久・富士24時間レースでのST-5Fクラス優勝を報告した。「S耐富士24Hお疲れ様でしたST-5F11号車FCR58SAKAEMOTORSPORTSFIT公団ちゃんは…クラス優勝です」と報告。チームのマシンカラーと同じ黄色に紅白ラインのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし