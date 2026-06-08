◆ロサンゼルス・ドジャース5ー13ロサンゼルス・エンゼルス7日（日本時間8日午前5時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは7日（日本時間8日）、ホームでエンゼルスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で先発出場。5打数2安打だった。第1打席でセンターフライに倒れた大谷は、3回の第2打席、ライトへの鋭い当たりのヒットで出塁。2番フリーマンのヒットで3塁