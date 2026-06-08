日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が29日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。栃木県宇都宮市中心部近くで相次ぐクマの目撃情報について、「ちょっと衝撃ですよね」と驚きを口にした。【動画】クマ注意！遭遇しないための基本的対策と遭遇時の対処法【新潟県】番組では、全国でクマの出没が増加している現状などを紹介。6日以降、宇都宮市の住宅街近くでクマの目撃情報が相次ぎ、7日未明には