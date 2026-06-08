―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに読者の悩みに答える！今回は昨年末に亡くなった不破哲三前日本共産党議長の功績と、日本のマルクス主義・共産党の今後を気にかける41歳男性の悩みについて。佐藤優が鋭く分析する。◆マルクス主義と日本共産党の今後が気がかりだ★相談者★赤野代々木（ペンネーム）自称・活動家41歳男性昨年末に不破哲三前日