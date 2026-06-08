栃木県宇都宮市の住宅街周辺などでクマの目撃情報が相次ぎ、クマの行方が分かっていないことから、宇都宮市は8日、市立の全ての小中学校、94校の休校を発表しました。市によりますと、これまでに人への被害は報告されていませんが、猟友会や警察などがパトロールしていて、目撃したときは車や建物に隠れ、市や警察に通報してほしいと呼びかけています。