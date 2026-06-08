24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が8日までにインスタグラムを更新。最近の体調についてつづった。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と明かした上で「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と書き出した。「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない