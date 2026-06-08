大好きな配達員さんにやっと会えた瞬間の、ワンコの「嬉しそうな表情」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で5700回再生を突破し、「お利口さんねぇ」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられています。 【動画：玄関で『大好きな配達員さん』を待つ犬→やっと会えた瞬間…嬉しさが伝わる『素敵な表情』】 配達員さんが来たっ！ TikTokアカウント「sakura_beagle」に投稿されたのは、大好きな配