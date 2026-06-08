エスビー食品は9月1日納品分から、業務用香辛料製品と海外ブランド（マイユ、フォション、ボンヌママン）の一部製品の価格を改定する。業務用香辛料製品は362品目を対象に平均で22.3％の値上げを行う。マイユは12品目を対象に平均9.8％の値上げ、フォションは紅茶6品目を対象に平均10.0％の値上げ、ボンヌママンは19品目を対象に平均10.1％の値上げを実施する。原材料・資材の価格上昇が顕著で、エネルギー費、物流費、労務