散歩中、そこにいるはずのないパパとすれ違った大型犬の行動が、愛に溢れすぎていると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で53万回再生を突破し、「嬉しいんだねぇ」「愛情たっぷり」といったコメントが寄せられています。 【動画：大型犬の散歩中、パパが『知らないふりをして通り過ぎた』結果→『気づかない』と思いきや…素敵すぎる展開】 散歩中、パパを素通り！？ Instagramアカウント「wakutan