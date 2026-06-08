ハウス食品グループの生産会社であるハウス食品グループ東北工場（本社・福島県福島市、橋詰弘基社長）は6月1日、福島市に建設した新工場の本格稼働を開始した。グループでは東北エリア初となる工場で、多品種変量生産を可能にする新製法ラインを導入し、ニーズの高まる業務用レトルト食品を生産する。同グループは、バリューチェーン経営の中核をなすスパイス系バリューチェーンで、加工技術を軸に競争優位性を高めるため、経