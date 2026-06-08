ニチレイフーズは、冷凍食品のさらなる品質向上と新たな価値創造を追求している。開発担当の松田大資常務執行役員食品総合研究所長兼食品総合研究所商品開発部長は「当社最大の強みは『おいしさの再現力』。データ分析でおいしさにつながる道筋を見つけ、プロの料理法などを生産工程で再現している。出来立ての味わいを理想に、『冷凍食品の電子レンジ調理が一番おいしい』という品質を作り上げたい」と語る。5月27日、「ifia