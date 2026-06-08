6月4日のAmazon売れ筋ランキング「本」部門で18位に入っていたのが、林真理子の『80代になるとたいていボケるか死ぬ。70代は神様から与えられた特別な時間』（幻冬舎新書）である。作家・エッセイストの林真理子が、70代となった自らの心境や現在の生活について書いたエッセイだ。 参考：ネット怪文書の超リアル模写が怖すぎる！カクヨム発話題のホラー『ダクダデイラ』を読む ■容赦なく訪れる「老い」のリアルなディ