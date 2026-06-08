異動、転職、新しいクライアント、新プロジェクト――。ビジネスパーソンが「初対面の相手と短期間で関係を築かなければならない」場面は、年に何度もある。ところが、ある人は1週間で「あの人がいると話が早い」と言われるようになる一方、ある人は半年経っても周囲から距離を置かれたまま。新卒からITコンサルタントとして20年、半年ごとに違うクライアントと向き合ってきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で