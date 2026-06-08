サッカーのスペイン1部レアル・マドリードの会長選挙の結果が7日に発表され、フロレンティーノ・ペレス会長（79）の再選が決まった。クラブ公式テレビチャンネルが同日、ペレス会長が対立候補の実業家エンリケ・リケルメ氏（37）を破ったと伝えた。選挙戦ではペレス会長がジョゼ・モウリーニョ氏の監督招へいやフランス代表DFコナテ（リバプール）の獲得を公約とし、リケルメ氏はユルゲン・クロップ氏の監督招へいやノルウェー