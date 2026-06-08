米大リーグは７日（日本時間８日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区のドジャースは本拠地でエンゼルスと対戦した。１番指名打者でスタメン出場した大谷翔平は５打数２安打で、２試合連続の複数安打を記録した。打席の内訳は中飛、右前打、右直、三塁内野安打、三振。試合は１５安打のエンゼルスが１３−５で勝ち、ドジャース戦に今季６試合目で初の白星を挙げた。ドジャースは今季６６試合目で初の２けた失点で敗れた。（デジタ