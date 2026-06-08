「休日の寝だめ」で、平日の疲れを回復しようとする人は多いだろう。睡眠時間そのものよりも、毎朝ほぼ同じ時間に起きることが、実は体力を整える上では重要になる。1万人以上の患者を診てきた医師が、科学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、睡眠のヒントを紹介する。「起床時刻」と「朝の光」がカギその日の調子を安定させる上でまず重要なのは、睡眠のリズムを大きく