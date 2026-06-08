◇プロボクシング東洋太平洋ライト級タイトルマッチ10回戦今永虎雅《○判定●》仲里周磨（2026年6月7日大阪市立住吉区民センター）前日本ライト級王者で東洋太平洋同級1位の今永虎雅（26＝大橋）が東洋太平洋同級王者・仲里周磨（29＝オキナワ）に2―0判定勝ちし、王座返り咲きを果たした。今永は昨年12月に同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）がメインイベンターを務めたサウジアラビア興行に参