督促状が届いたら、まず自治体の税務課や納税課に連絡し、分割納付や減免について相談しましょう。あわせて、福祉事務所のケースワーカーにも状況を伝えることが大切です。早めに動けば、生活を守りながら今後の対応方法を考えやすくなります。不安なまま放置せず、相談できる窓口を活用しましょう。 出典 厚生労働省 生活保護制度 デジタル庁 e-Gov 法令検索 生活保護法 執筆者：FINANCIAL FIEL