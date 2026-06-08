『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ「スパイダー・ノワール」で、ついにテレビシリーズ進出を果たしたニコラス・ケイジ。その決断のきっかけは、傑作ドラマ「ブレイキング・バッド」だったという。米のインタビューで明かしている。 かつて「映画」と「テレビシリーズ」は明確に区別されていたが、ストリーミング時代の到来によって、その境界線は次第に曖昧となった。