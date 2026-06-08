女性7人組「CANDYTUNE」の村川緋杏が8日、Xを通じ、5日と6日に東京・日本武道館で行ったデビュー3周年記念公演について「1日目のライブ中に肉離れしていた」ことを明かした。グループ初となる武道館公演は「キス・ミー・パティシエ」、「倍倍FIGHT！」などの人気曲など“カワイイ”パフォーマンスで盛り上げ、2日間でのべ2万人を動員し、大盛況に終わった。このライブについて村川は「実は武道館1日目のライブ中に足が攣っ