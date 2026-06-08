タレントの三上悠亜（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ツイードのショートパンツのセットアップ姿を披露した。「毎年人気のツイードセットアップが今年も登場します今季は毛足が少し長めのツイードでフォーマルな雰囲気になりすぎず普段使いしやすいアイテム」と、ツイードのショートパンツのセットアップ姿の写真をアップ。「パンツもふわっと広がって足細く見えるよ高見えアイテムでとってもおすすめ」と