7日、ペルー・リマで、大統領選の投票を終えて支持者の声援に応えるケイコ・フジモリ氏（共同）【リマ共同】ペルー大統領選の決選投票が7日、行われた。故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で日系3世の右派ケイコ・フジモリ氏（51）と、左派ロベルト・サンチェス元貿易・観光相（57）の争いで接戦が予想される。ケイコ氏は4度目の挑戦で、僅差でリードしており父に続き2人目となる日系大統領の座を射止められるかどうかが注目