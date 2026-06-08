【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープン選手権は7日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で最終ラウンドが行われ、畑岡奈紗は72で回って通算3アンダーの281だった。