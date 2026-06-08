■MLBドジャース5ー13エンゼルス（日本時間8日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数2安打で打率は.302。ライト前ヒットと足を生かしたサード内野安打で今季23度目のマルチヒットをマーク。チームは先発・E.シーハン（26）が2回途中で降板、中継ぎ陣も失点を重ねて、今季初の2桁失点で完敗、連勝は2で止まった。前日7日は7試合ぶりの11号を放つなど、今