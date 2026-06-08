台湾メディアの民視新聞網は5日、日本の茨城空港について、8月は国際線の運航が「全滅」すると伝えた。記事はまず、日本への旅行は台湾人にとって休暇の人気の選択肢の一つだが、茨城空港は8月に「国際線運航ゼロ」状態となり、国内線専用に縮小するという不運な状況に直面していると伝えた。そして、茨城新聞の報道を引用し、同空港の国際線は昨年10月に台湾便、同11月に中国・上海便が運休となったのに続き、中東情勢を背景とし