日常のふとした瞬間に頭をひねることは、思考のリズムを整える良い機会になります。今回は、日本の情緒を感じる言葉や、季節の風景を思い起こさせる単語をテーマにしたパズルを用意しました。パッとひらめく心地よさを楽しみながら、挑戦してみてください。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：か + □ + け + □・縦の並び（左）：は + □ + く・縦の並び（右）：け + □ +