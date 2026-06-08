一部改良がもたらしたbZ4Xへの反響2025年度（2025年4月〜2026年3月）の販売台数が1万710台に達し、前年比で1453％という大幅な増加を記録したトヨタの電気自動車（BEV）「bZ4X」。そんなbZ4Xには現在、販売店にどのような声が届いているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「bZ4X」です！（30枚以上）bZ4Xは、トヨタのBEV専用プラットフォームをベースとする「bZシリーズ」の第一弾として誕生したミディアム