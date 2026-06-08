●ドジャース5−13エンゼルス○＜現地時間6月7日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが今季最多の12失点を喫して連勝ストップ。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連続のマルチ安打を記録した。エンゼルス先発は昨季10勝、今季も6勝を挙げている右腕ソリアーノ。初回の第1打席は外角低めの初球フォーシームを打ち上げて中飛に打ち取られた。2点を追う3回裏の第2打席はカウント