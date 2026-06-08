女子ゴルフで７日まで行われていたヨネックス・レディースでツアー初優勝を果たした吉田鈴（２２）のフォトギャラリーがＪＬＰＧＡの公式インスタグラムで公開され、祝福が殺到した。飛躍が期待されていた人気ヒロインの初優勝に、コメント欄やＳＮＳなどでは「実力もルックスもナンバー１」、「ウエアが凄く似合ってて可愛かったし、優勝後のインタビューもとても可愛かった」、「可愛いだけじゃないんだよね」、「可愛らしい