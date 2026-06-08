メモリアル・トーナメントで勝利したJ・T・ポストン＝7日、米オハイオ州ダブリン（AP＝共同）【ダブリン（米オハイオ州）共同】米男子ゴルフのメモリアル・トーナメントは7日、オハイオ州ダブリンのミュアフィールドビレッジGC（パー72）で第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、松山英樹は最終ラウンドを5バーディー、5ボギーの72で回り、通算7オーバーの295で43位だった。久常涼は最終ラウンドを79で回り、通算16オーバ