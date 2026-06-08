（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、7日にイスラエル北部のラマト・ダビド空軍基地を弾道ミサイルで攻撃したと発表した。IRGCは、ミサイルが発射された瞬間だとする映像を国営メディアで公開した。イスラエルに向けて最初に少なくとも3回の集中砲火が行われた後、イスラエル軍は「これまでのところ」イランの弾道ミサイル少なくとも10発をすべて迎撃したと発表した。IRGCの主張に関するCNNの質問に対し、イスラエル軍（