◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン最終日（2026年6月7日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、4ボギーの72で回り、通算3アンダーの6位でホールアウト。41回目の挑戦でのメジャー初優勝を逃した。2打差を追い掛けてスタート。1番パー5で2打目をグリーン右に運び、2メートルに寄せてバーディー発進。3番では1・5メート