モデルで俳優の大倉士門（33）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）とのオフの日の様子を公開した。【写真】肩を組んで“大はしゃぎ！”大倉士門＆みちょぱ投稿で「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と、入園口の前で肩を組みはしゃぐ2人のショットを公開。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館」「夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！」「特にシ