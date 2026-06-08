「毎日洗顔しているのに、なぜか不潔に見える」「40代になって急に疲れて見えるようになった」――そんな男性は少なくない。実はその原因、無意識の“肌の触りすぎ”や紫外線ダメージにあるかもしれない。ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第3回では、ゴリラクリニック神戸三宮院院長・舩津明史医師に、男性が見落としがちな“清潔感を下げる習慣”や、最低限やるべきスキンケア、最近増えている美容医療につい