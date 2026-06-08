“手”と“呼吸”を連動させよう ストロークと呼吸のタイミング ストロークと呼吸のタイミングについても触れておきましょう。「まだ腕の回し方なんてわからないけど…？」というヒトでも大丈夫。「息継ぎをするタイミングは、ストロークと連動している」ということだけ覚えておいてください。 水泳の息継ぎは３つのサイクルで行います。ここで注目したいのは「どこで止めて、どこで吐