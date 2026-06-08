「ながら運動」だけでは運動不足解消やダイエットにほとんど効果なし！「隙間時間に階段生活」がおすすめな理由 「ながら運動」だけではほとんど効果なし 仕事が忙しい人の運動不足解消や女性のダイエット法としてよく取り上げられる「ながら運動」。たとえば、通勤時は会社や自宅の最寄り駅のひとつ手前の駅で降りて歩く、掃除や洗濯などの家事をしながら筋トレの動きを取り入れるといったものです。しかし、この程度の運動で