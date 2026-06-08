知恵の王、ソロモン 壮麗な神殿を築いたイスラエル王国の黄金期 ダビデとバト・シェバの子、ソロモンは比類のない賢者であったと旧約聖書は伝えています。その知恵は神から授かったものでした。 即位して間もない頃、神はソロモンに言いました。「何事でも願うがよい。あなたに与えよう」。 これに対し、ソロモンは善悪を正しく判断する知恵がほしいと答えたのです。これを喜んだ神は、ソロモンの前にも後にも並ぶ者がない