ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【乙女座（おとめ座）】今週は、交友関係が良好で新たな出会いも訪れる予感。久しぶりに恋愛に対して前向きになれるでしょう。気になる相手ができた