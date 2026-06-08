東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.29高値160.34安値159.75 161.09ハイブレイク 160.72抵抗2 160.50抵抗1 160.13ピボット 159.91支持1 159.54支持2 159.32ローブレイク ユーロドル 終値1.1522高値1.1644安値1.1518 1.1731ハイブレイク 1.1687抵抗2 1.1605抵抗1 1.1561ピボット 1.1479支持1 1.1435支持2 1.1353ロ&#12