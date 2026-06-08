東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.66高値186.21安値184.50 187.46ハイブレイク 186.83抵抗2 185.75抵抗1 185.12ピボット 184.04支持1 183.41支持2 182.33ローブレイク ポンド円 終値213.86高値215.61安値213.53 217.22ハイブレイク 216.41抵抗2 215.14抵抗1 214.33ピボット 213.06支持1 212.25支持2 210.98ロ&#1254