東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.68高値9.84安値9.65 9.99ハイブレイク 9.91抵抗2 9.80抵抗1 9.72ピボット 9.61支持1 9.53支持2 9.42ローブレイク シンガポールドル円 終値124.19高値124.68安値124.01 125.25ハイブレイク 124.96抵抗2 124.58抵抗1 124.29ピボット 123.91支持1 123.62支持2 123.24ローブレイ