東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7048高値0.7144安値0.7038 0.7221ハイブレイク 0.7183抵抗2 0.7115抵抗1 0.7077ピボット 0.7009支持1 0.6971支持2 0.6903ローブレイク キーウィドル 終値0.5796高値0.5885安値0.5790 0.5952ハイブレイク 0.5919抵抗2 0.5857抵抗1 0.5824ピボット 0.5762支持1 0.5729