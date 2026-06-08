８時５０分に日本実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）、国際収支（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）08:50 予想0.3%前回0.5%（前期比) 予想1.4%前回2.1%（前期比年率) 予想3.4%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比) 国際収支（4月）08:50 予想31500.0億円前回46815.0億円（経常収支) 予想34000.0億円前回39006.0億円（