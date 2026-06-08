「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）球審の不安定なジャッジが波紋を呼んだ。初回からストライク、ボールの判断が安定せず、エンゼルス・マドリガルの打席で２度ストライク判定がＡＢＳチャレンジで覆った。さらに七回のタッカーの打席でも２度ストライク判定が覆るなど、ロボット審判が大活躍する展開に・・・。ＮＨＫ−ＢＳで解説をつとめた伊東勤氏も「デーゲームで審判の目が覚めてない」「酷いで