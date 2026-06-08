俳優の賀来賢人が、5日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演し、妻で俳優の榮倉奈々との夫婦関係や家庭での素顔について語った。【写真】かわいい！自宅でおちゃめにポーズをとるリラックススタイルの榮倉奈々番組ではMCの笑福亭鶴瓶が、賀来と親交の深い俳優・今井隆文への事前取材内容を紹介。今井について賀来は「パパ友です」と説明し、榮倉が不在の際には「僕がワンオペになると毎回モジャ（今井）に連