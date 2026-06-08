今回は、夫との離婚を決意した直後、警察から電話がきたエピソードを紹介します。夫の不倫が分かり…「私はまだ小さい子どもを育てる母親ですが、ある日夫が数年にわたり不倫していることが分かったんです。夫は不倫を開き直り、反省している様子はありません。不倫も許せないのですが、夫の日頃の態度にも不満が溜まっていて、これを機に離婚しようと決意しました。しかし離婚を決意した直後、警察から電話がかかってきたんです。