[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦 柏 0-1 京都 三協F柏]第1戦を6-2とリードしてホームに戻ってきた柏レイソル。チームは4連勝中と勢いに乗るなかで迎えた第2戦で、チームは苦戦を強いられた。柏の生命線であるボール保持で、京都を大きく下回り、前半はまさかのシュート0本に抑え込まれた。1トップで先発し、ボールをおさめるのに奮闘したFW垣田裕暉は、苦しい試合展開を振り返る。「京都はマンツ