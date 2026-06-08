[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦 柏 0-1 京都 三協F柏]地域リーグラウンド限りで?貴裁監督が退任し、プレーオフラウンド(2試合)は吉田達磨ヘッドコーチが監督として指揮を執ることになった京都サンガF.C.。ホームでの第1戦を2-6で落としたなか、吉田監督はアウェーの第2戦に臨んだ。「僕は本当の監督ではないかもしれないですけど、厳しめに選手たちにも話しましたし、その中で4日間のトレーニング