[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦 柏 0-1 京都 三協F柏]飛躍のシーズンを送った。京都サンガF.C.の下部組織からトップチームに昇格したMF尹星俊は、J1百年構想リーグWESTグループ第3節・福岡戦に先発してプロデビュー。以降の全試合とプレーオフラウンドの2試合まで、18試合連続でスタメンを飾った。柏とのプレーオフラウンド第2戦、京都は3-4-2-1へと布陣を変えて、尹は中盤の底にMFジョアン・ペ